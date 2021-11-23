Концепт Polestar Precept в 2024 году должен выйти на рынок, как Polestar 5.

Компания Polestar продолжает рассказ о разработке Polestar 5 на основе концепта Precept и последняя глава рассказа посвящена тому, как работает отдел внешнего дизайна.

Смотрите также: Renault показала на видео новый электрокар Air4 в стиле ретро

Дизайнер Polestar Наум Эскобедо рассказал об интересных аспектах экстерьера будущего Polestar 5, сравнивая его кузов со стремительным силуэтом акулы. Эскобедо уверяет, что делает все необходимое, чтобы серийный автомобиль был максимально приближен к концепту Precept. При этом приходится учитывать пожелания и условия других подразделений и конструкторов.

Polestar 5 – это высокопроизводительный “электрический четырехдверный автомобиль класса GT”, как описывает его производитель. Автомобиль должен появиться на рынке в 2024 году. Сейчас же Polestar выпустила ограниченную серию плагин-гибридов с индексом 1, которую очень быстро распродала, а также предлагает более массовую модель – полностью электрический седан Polestar 2. В следующем году на рынок должен выйти Polestar 3.