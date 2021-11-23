Концепт Polestar Precept у 2024 році повинен вийти на ринок, як Polestar 5.

Компанія Polestar продовжує розповідь про розробку Polestar 5 на основі концепту Precept і остання глава оповідання присвячена тому, як працює відділ зовнішнього дизайну.

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Дизайнер Polestar Наум Ескобедо розповів про цікаві аспекти екстер’єру майбутнього Polestar 5, порівнюючи його кузов зі стрімким силуетом акули. Ескобедо запевняє, що робить усе необхідне, аби серійний автомобіль був максимально наближеним до концепту Precept. При цьому доводиться враховувати побажання й умови інших підрозділів та конструкторів.

Polestar 5 – це “електричний високопродуктивний чотиридверний автомобіль класу GT”, як описує його виробник. Автомобіль повинен з’явитись на ринку у 2024 році. Наразі ж Polestar випустила обмежену серію плагін-гібридів з індексом 1, яку дуже швидко розпродала, а також пропонує більш масову модель – повністю електричний седан Polestar 2. Наступного року на ринок має вийти Polestar 3.