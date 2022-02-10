Компанія Navitas Semiconductor працює над напівпровідниками на основі нітриду галію (GaN), які можуть значно прискорити час, необхідний для відновлення енергії в тягових батареях автомобіля.

Перетворювачі струму та силові інвертори на основі нітридно-галієвих напівпровідників не лише прискорюють час заряджання, а й збільшують запас ходу та знижують вартість батарей на п'ять відсотків. Поки що такі системи на 10–20% дорожчі за кремнієві, однак розробники впевнені, що протягом двох років ціни на них знизяться.

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GaN-напівпровідники працюють до 20 разів швидше за кремнієві, забезпечують утричі більшу потужність та утричі швидше заряджання, при цьому мають вдвічі менші габарити та масу. Керівник компанії Navitas Джин Шерідан каже, що пробіг між заряджаннями збільшиться на 30 відсотків або ж зменшаться розміри акумуляторів.

Navitas Semiconductor вже постачає свої чіпи, зокрема Xiaomi, але в електромобілях вони з'являться не раніше 2025 року. Для цього у січні нинішнього року в Шанхаї було відкрито новий центр досліджень та розробки, головним завданням якого є впровадження GaN-електроніки в автомобілі. За даними CNBC, компанія Navitas також має угоду з BRUSA HyPower – постачальником компонентів для Volkswagen, Audi та Porsche.