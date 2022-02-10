Компания Navitas Semiconductor работает над полупроводниками на основе нитрида галлия (GaN), которые могут значительно ускорить время, необходимое для восстановления энергии в тяговых батареях автомобиля.

Преобразователи тока и силовые инверторы на основе нитридно-галлиевых полупроводников не только ускоряют время зарядки, но и увеличивают запас хода и снижают стоимость батарей на пять процентов. Пока такие системы на 10-20% дороже кремниевых, однако разработчики уверены, что в течение двух лет цены на них снизятся.

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GaN-полупроводники работают до 20 раз быстрее, чем кремниевые, обеспечивают в три раза большую мощность и в три раза быстрее зарядку, при этом имеют вдвое меньшие габариты и массу. Руководитель компании Navitas Джин Шеридан говорит, что пробег между подзарядками увеличится на 30 процентов или же уменьшатся размеры аккумуляторов.

Navitas Semiconductor уже поставляет свои чипы, в частности Xiaomi, но в электромобилях они появятся не раньше 2025 года. Для этого в январе нынешнего года в Шанхае был открыт новый центр исследований и разработки, главной задачей которого является внедрение GaN-электроники в автомобиле. По данным CNBC, компания Navitas также имеет соглашение с BRUSA HyPower – поставщиком компонентов для Volkswagen, Audi и Porsche.