Камери будуть встановлюватись на автомобілях, на яких прийматимуть практичний іспит під час здачі навиків водіння.

Вже з наступного тижня у кожному регіоні з’явиться можливість проведення відеофіксації дій кандидата у водії та екзаменатора під час практичного іспиту. Навчальні автомобілі будуть оснащені камерами, які фіксуватимуть дії кандидата на дорозі та ситуацію у салоні.

Про це докладніше розкажуть у четвер 19 грудня заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров та заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Подію анонсував Головний Сервісний центр МВС України.

Нагадаємо, що камери автофіксації навчились бачити водіїв з телефонами в руках.