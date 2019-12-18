Камеры будут устанавливаться на автомобилях, на которых будут принимать практический экзамен при сдаче навыков вождения.

Уже со следующей недели в каждом регионе появится возможность проведения видеофиксации действий кандидата в водители и экзаменатора во время практического экзамена. Учебные автомобили будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата на дороге и ситуацию в салоне.

Об этом подробнее расскажут в четверг, 19 декабря, заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров и заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Событие анонсировал Главный Сервисный центр МВД Украины.

Напомним, что камеры автофиксации научились видеть водителей с телефонами в руках.