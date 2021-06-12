Toyota Land Cruiser виробляється японською корпорацією вже сім десятиріч, причому зарекомендував себе надійним та витривалим позашляховиком вже "з народження". Загалом їх продали близько 10 мільйонів одиниць!
Ця історія починається у 1951 році з випуску моделі Toyota BJ, яка продемонструвала здатність долати надскладні умови. Адже він став першим автомобілем, який піднявся до КПП №6 на горі Фудзіяма. Завдяки такій потужності Toyota BJ почали використовувати як поліцейський патрульний автомобіль по всій Японії.
Так зароджувалася традиція високої надійності та безпечності Land Cruiser. Наступні покоління позашляховиків отримали цифрові індекси – від 20 у 1955 році до 300 – в останньому поколінні, який побачило світ у 2021 році.
Також цікаво: Toyota Land Cruiser представлений офіційно
Саме завдяки цим якостям Land Cruiser зарекомендував себе як незамінний помічник для мешканців віддалених регіонів, а також як автомобіль, на який можна покластися під час надання гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійного лиха.
Історія Toyota Land Cruiser:
|
Модель
|
Період продажу
|
Характеристики
|
BJ
|
серпень 1951 р. – січень 1965 р.
|
Ця оригінальна модель створювалася для Національного поліцейського резерву Японії, проте ним не використовувалася, а була прийнята у якості патрульного автомобіля Національного поліційного агентства Японії. Це перший автомобіль, якому вдалося піднятися до КПП №6 на горі Фудзіяма. У 1954 році назву було змінено на Land Cruiser.
|
20 серія
|
листопад 1955 р. – грудень 1959 р.
|
Модель другого покоління, екстер’єр якої змінили, щоб підлаштувати під потреби цивільного населення. Початок експорту автомобілів Land Cruiser, що утверджували високу якість та витривалість продукції Toyota за межами Японії.
|
40 серія
|
серпень 1960 р. – жовтень 1986 р.
|
Модель третього покоління, яка здобула визнання та популярність у всьому світі завдяки надійності, витривалості та всепрохідності Land Cruiser. Ця модель була в продажу протягом 24 років, а деякі екземпляри й досі на ходу.
|
50 серія
|
серпень 1967 р. – липень 1981 р.
|
Повноцінний позашляховик з абсолютно новим дизайном. Цей попередник сучасної 300-ї серії вирізнявся більш просторим салоном та підвищеною комфортабельністю і водночас не втратив характеру Land Cruiser.
|
60 серія
|
серпень 1980 р. – січень 1990 р.
|
Позашляховик, наступник 50-ї серії. Стійкість автомобіля зросла внаслідок збільшення колії, а салон став більш комфортабельним.
|
70 серія
|
листопад 1984 р. – дотепер
|
Модель підвищеної міцності (модифікація heavy-duty), яка продовжує еволюціонувати й нині, наступниця 40-ї серії. У 1985 році з’явилася модифікація «легкого типу» (light-duty), а згодом, у 1990 році, — Prado.
|
80 серія
|
жовтень 1989 р. – січень 1998 р.
|
Позашляховик, що вивів позашляхові характеристики Land Cruiser на небачений до того часу рівень. Розкішний автомобіль за оснащенням і ходовими характеристиками.
|
90 серія
|
травень 1996 р. – жовтень 2002 р.
|
Перший Land Cruiser із незалежною підвіскою передніх коліс. Це був автомобіль модифікації light-duty з кузовом, що дозволив поліпшити ходові якості та підвищити комфорт їзди, водночас зберігаючи високі позашляхові характеристики (друге покоління автомобілів Prado).
|
100 серія
|
січень 1998 р. – серпень 2007 р.
|
Наступник 80-ї серії, перший позашляховик із незалежною підвіскою передніх коліс. Розкішний повнопривідний автомобіль з поліпшеними позашляховими характеристиками, високими ходовими якостями та рівнем комфорту у салоні.
|
120 серія
|
жовтень 2002 р. – серпень 2009 р.
|
Автомобіль модифікації light-duty з новою високоміцною рамою — це перший Land Cruiser з окремою рамою — і поліпшеними позашляховими характеристиками. З’явилися електронні системи контролю, а також були вдосконалені ходові якості та комфортабельність салону (третє покоління Prado).
|
150 серія
|
вересень 2009 р. – дотепер
|
Автомобіль модифікації light-duty з кузовом підвищеної міцності та набором передових технологій для поліпшення позашляхових характеристик (четверте покоління Prado).
|
200 серія
|
вересень 2007 р. – весна 2021 р.
|
Наступник 100-ї серії, універсал з окремою рамою. Платформу було перероблено, щоб підвищити міцність і витривалість кузова, а також зробити автомобіль більш безпечним і комфортабельним.