Toyota Land Cruiser виробляється японською корпорацією вже сім десятиріч, причому зарекомендував себе надійним та витривалим позашляховиком вже "з народження". Загалом їх продали близько 10 мільйонів одиниць!

Ця історія починається у 1951 році з випуску моделі Toyota BJ, яка продемонструвала здатність долати надскладні умови. Адже він став першим автомобілем, який піднявся до КПП №6 на горі Фудзіяма. Завдяки такій потужності Toyota BJ почали використовувати як поліцейський патрульний автомобіль по всій Японії.

Так зароджувалася традиція високої надійності та безпечності Land Cruiser. Наступні покоління позашляховиків отримали цифрові індекси – від 20 у 1955 році до 300 – в останньому поколінні, який побачило світ у 2021 році.

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Саме завдяки цим якостям Land Cruiser зарекомендував себе як незамінний помічник для мешканців віддалених регіонів, а також як автомобіль, на який можна покластися під час надання гуманітарної допомоги та ліквідації наслідків стихійного лиха.

Історія Toyota Land Cruiser: