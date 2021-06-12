Toyota Land Cruiser производится японской корпорацией уже семь десятилетий, причем зарекомендовал себя надежным и выносливым внедорожником уже "с рождения".
Эта история начинается в 1951 году с выпуска модели Toyota BJ, которая продемонстрировала способность преодолевать сверхсложные условия. Ведь он стал первым автомобилем, который поднялся к КПП №6 на горе Фудзияма. Благодаря такой мощности Toyota BJ начали использовать как полицейский патрульный автомобиль по всей Японии.
Так зарождалась традиция высокой надежности и безопасности Land Cruiser. Следующие поколения внедорожников получили цифровые индексы – от 20 в 1955 году до 300-в последнем поколении, которое увидело свет в 2021 году.
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Именно благодаря этим качествам Land Cruiser зарекомендовал себя как незаменимый помощник для жителей отдаленных регионов, а также как автомобиль, на который можно положиться во время оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.
История Toyota Land Cruiser:
|Модель
|Период продажи
|Характеристики
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BJ
|август 1951 г. – январь 1965 г.
|Эта оригинальная модель создавалась для Национального полицейского резерва Японии, однако им не использовалась, а была принята в качестве патрульного автомобиля Национального полицейского агентства Японии. Это первый автомобиль, которому удалось подняться к КПП №6 на горе Фудзияма. В 1954 году название было изменено на Land Cruiser.
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20 серия
|ноябрь 1955 г. – декабрь 1959 г.
|Модель второго поколения, экстерьер которой изменили, чтобы подстроить под нужды гражданского населения. Начало экспорта автомобилей Land Cruiser, что подтверждало высокое качество и долговечность продукции Toyota за пределами Японии.
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40 серия
|август 1960 г. – октябрь 1986 г.
|Модель третьего поколения, которая получила признание и популярность во всем мире благодаря надежности, выносливости и вездеходности Land Cruiser. Эта модель была в продаже в течение 24 лет, а некоторые экземпляры до сих пор на ходу.
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50 серия
|август 1967 г. – июль 1981 г.
|Полноценный внедорожник с совершенно новым дизайном. Этот предшественник современной 300-й серии отличался более просторным салоном и повышенной комфортабельностью и в то же время не утратил характера Land Cruiser.
|60 серия
|август 1980 г. – январь 1990.
|Внедорожник, преемник 50-й серии. Устойчивость автомобиля возросла вследствие увеличения колеи, а салон стал более комфортабельным.
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70 серия
|ноябрь 1984 г. – до сих пор
|Модель повышенной прочности (модификация heavy-duty), которая продолжает эволюционировать и сейчас, преемница 40-й серии. В 1985 году появилась модификация «легкого типа» (light-duty), а впоследствии, в 1990 году, — Prado.
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80 серия
|октябрь 1989 г. – январь 1998 г.
|Внедорожник, выведший внедорожные характеристики Land Cruiser на невиданный к тому времени уровень. Роскошный автомобиль по оснащению и ходовым характеристикам.
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90 серия
|май 1996 г. – октябрь 2002 г.
|Первый Land Cruiser с независимой подвеской передних колес. Это был автомобиль модификации light-duty с кузовом, позволивший улучшить ходовые качества и повысить комфорт езды, при этом сохраняя высокие внедорожные характеристики (второе поколение автомобилей Prado).
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100 серия
|январь 1998 г. – август 2007 г.
|Преемник 80-й серии, первый внедорожник с независимой подвеской передних колес. Роскошный полноприводный автомобиль с улучшенными внедорожными характеристиками, высокими ходовыми качествами и уровнем комфорта в салоне.
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120 серия
|октябрь 2002 г. – август 2009 г.
|Автомобиль модификации light-duty с новой высокопрочной рамой — это первый Land Cruiser с отдельной рамой и улучшенными внедорожными характеристиками. Появились электронные системы контроля, а также были усовершенствованы ходовые качества и комфортабельность салона (третье поколение Prado).
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150 серия
|сентябрь 2009 г. – до сих пор
|Автомобиль модификации light-duty с кузовом повышенной прочности и набором передовых технологий для улучшения внедорожных характеристик (четвертое поколение Prado).
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200 серия
|сентябрь 2007 г. – весна 2021 г.
|Преемник 100-й серии, универсал с отдельной рамой. Платформа была переработана, чтобы повысить прочность и выносливость кузова, а также сделать автомобиль более безопасным и комфортабельным.