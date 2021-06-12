Toyota Land Cruiser производится японской корпорацией уже семь десятилетий, причем зарекомендовал себя надежным и выносливым внедорожником уже "с рождения".

Эта история начинается в 1951 году с выпуска модели Toyota BJ, которая продемонстрировала способность преодолевать сверхсложные условия. Ведь он стал первым автомобилем, который поднялся к КПП №6 на горе Фудзияма. Благодаря такой мощности Toyota BJ начали использовать как полицейский патрульный автомобиль по всей Японии.

Так зарождалась традиция высокой надежности и безопасности Land Cruiser. Следующие поколения внедорожников получили цифровые индексы – от 20 в 1955 году до 300-в последнем поколении, которое увидело свет в 2021 году.

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Именно благодаря этим качествам Land Cruiser зарекомендовал себя как незаменимый помощник для жителей отдаленных регионов, а также как автомобиль, на который можно положиться во время оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

История Toyota Land Cruiser: