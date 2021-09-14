Пілот-каскадер Red Bull Даріо Коста виконав шалений трюк у передмісті Стамбулу.

Привернути увагу людей трюком на літаку сьогодні не так просто, як колись. Було зроблено багато з того, що можна зробити, а Інтернет дозволив нам побачити усе, що могли показати професійні стант-пілоти. Але ас Red Bull Даріо Коста, схоже, таки зумів це зробити, оскільки єдиний його трюк встановив чотири світові рекорди.

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Пілотажний моноплан Zivko Edge 540 пройшов дистанцію довжиною 2255 метрів за 43 секунди, протягом яких Коста встиг пролетіти крізь два автомобільних тунелі поблизу Стамбулу.

Політ через тунель створює безліч потенційно смертельних проблем, але проліт через два тунелі послідовно підвищує небезпеку як мінімум вдвічі.

Відстань від крил літака до стін з кожного боку не перевищувала чотирьох метрів, від асфальту його відділяло не більше двох метрів, трохи більше було до стелі. У точному балансі пілот тримав літак на швидкості у 245 кілометрів на годину. Зміни потоку повітря в поєднанні з надзвичайно чутливим кермом літака вимагали часу реакції менш як 250 мілісекунд, а також філігранного кермування. Найкритичніший момент трапився на 360-метровому відрізку між тунелями, коли бічний вітер збив легкий літак з курсу, перед входом у другий тунель.

“Все відбувалося так швидко, але коли я вийшов з першого тунелю, літак почав рухатися праворуч через боковий вітер, і в моїй голові все сповільнилося в цей момент. Я відреагував і зосередився на тому, щоб повернути літак на правильний шлях, щоб увійти в інший тунель. А потім все знову прискорилося”, – поділився враженнями Коста.