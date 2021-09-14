Пилот-каскадер Red Bull Дарио Коста проделал безумный трюк в пригороде Стамбула.

Привлечь внимание людей трюком на самолете сегодня не так просто, как прежде. Было сделано многое из того, что можно сделать, а Интернет позволил нам увидеть все, что могли показать профессиональные стант-пилоты. Но ас Red Bull Дарио Коста, похоже, таки сумел это сделать, поскольку единственный его трюк установил четыре мировых рекорда.

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Пилотажный моноплан Zivko Edge 540 прошел дистанцию длиной 2255 метров за 43 секунды, в течение которых Коста успел пролететь сквозь два автомобильных тоннеля близ Стамбула.

Полет через туннель создает множество потенциально смертельных проблем, но пролет через два туннеля последовательно повышает опасность как минимум вдвое.

Расстояние от крыльев самолета до стен с каждой стороны не превышало четырех метров, от асфальта его отделяло не более двух метров, чуть больше было до потолка. В точном балансе пилот держал самолет на скорости в 245 километров в час. Изменения потока воздуха в сочетании с чрезвычайно чувствительным рулем самолета требовали времени реакции менее 250 миллисекунд, а также филигранного вождения. Самый критический момент случился на 360-метровом отрезке между тоннелями, когда боковой ветер сбил легкий самолет с курса, перед входом во второй тоннель.

"Все происходило так быстро, но когда я вышел из первого туннеля, самолет начал двигаться вправо из-за бокового ветра, и в моей голове все замедлилось в этот момент. Я отреагировал и сосредоточился на том, чтобы вернуть самолет на правильный путь, чтобы войти в другой туннель. А потом все снова ускорилось”, – поделился впечатлениями Коста.