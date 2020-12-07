Чоловік і не думав зупинятись, але нагодилась поліція.

Кажуть, що в італійців гаряча кров, але таких емоційних людей, як герой цієї історії ще треба пошукати.

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48-річний чоловік без зупинки йшов цілий тиждень, долаючи за добу близько 65 кілометрів, повідомляє видання Il Resto del Carlino Fano. Поліцейський патруль поблизу міста Фано помітив чоловіка, який йшов уздовж національної дороги. Він привернув до себе увагу, оскільки кульгав, але також він порушував місцеву комендантську годину. Чоловік сказав офіцерам, що він вийшов з машини, після сварки з дружиною і вирішив пройтись, щоб заспокоїтись.

Безсумнівно, таке рішення здається найвідповідальнішим у будь-якій конфліктній ситуації, але сварка мала бути дуже серйозною, оскільки він вийшов з машини за 450 кілометрів від місця, де його знайшли. Сварка трапилась поблизу міста Комо, на північ від Мілана, за тиждень до цього.

Поліція перевірила особу чоловіка в базі даних і виявила, що його дружина повідомила про зникнення в Комо за сім днів до цього.

“Я прийшов сюди. Я не користувався жодними транспортними засобами. Всі ці дні я їв і пив, тещо давали мені люди, яких я зустрічав на своєму шляху. Зі мною все гаразд. Я просто трохи втомився”, – сказав італійський “Форест Гамп” поліцейським.

Поліція розмістила його в готелі для відпочинку, встановивши, що він не тікає від закону і не має психічних проблем, які потребують негайної уваги. Вони визначили, що він справді виснажений, замерзлий і зголоднілий.

Коли дружина приїхала за ним, вона була змушена сплатити рахунок у готелі та додатковий штраф у розмірі 400 євро за порушення її чоловіком комендантської години.