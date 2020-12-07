Мужчина и не думал останавливаться, но подоспела полиция.

Говорят, что у итальянцев горячая кровь, но таких эмоциональных людей, как герой этой истории, еще надо поискать.

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48-летний мужчина без остановки шел целую неделю, преодолевая за сутки около 65 километров, сообщает издание Il Resto del Carlino Fano. Полицейский патруль вблизи города Фано заметил мужчину, который шел вдоль национальной дороги. Он привлек к себе внимание, поскольку хромал, но также он нарушал местный комендантский час. Мужчина сказал офицерам, что он вышел из машины после ссоры с женой и решил пройтись, чтобы успокоиться.

Несомненно, такое решение кажется самым ответственным в любой конфликтной ситуации, но ссора должна была быть очень серьезной, поскольку он вышел из машины в 450 километрах от места, где его нашли. Ссора произошла вблизи города Комо, к северу от Милана, через неделю.

Полиция проверила личность мужчины по базе данных и обнаружила, что его жена сообщила о пропаже в Комо за семь дней до этого.

"Я пришел сюда. Я не пользовался никакими транспортными средствами. Все эти дни я ел и пил, что давали мне люди, которых я встречал на своем пути. Со мной все в порядке. Я просто немного устал”, – сказал итальянский “Форест Гамп” полицейским.

Полиция разместила его в отеле для отдыха, установив, что он не убегает от закона и не имеет психических проблем, требующих немедленного внимания. Они определили, что он действительно истощен, замерзший и проголодавшийся.

Когда жена приехала за ним, она была вынуждена оплатить счет в отеле и дополнительный штраф в размере 400 евро за нарушение ее мужем комендантского часа.