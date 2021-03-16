Нова кліматична установка вбиває до 97 відсотків вірусів і бактерій. У тому числі COVID-19.

Компанія Jaguar Land Rover поділилася подробицями про нову систему очищення повітря, яка в майбутньому з'явиться на серійних автомобілях.

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В ході випробувань було встановлено, що технологія перешкоджає поширенню в салоні 97 відсотків вірусів і бактерій і захищає від коронавірусу SARS-CoV-2, рознощика інфекції COVID-19.

У прототипі системи опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC) застосовується технологія Panasonic nanoe: вона нейтралізує дію шкідливих часток, що дозволить поліпшити якість повітря. В ході 30-хвилинного лабораторного тесту з використанням герметичної камери, розробленої для імітації вентиляції салону автомобіля в режимі рециркуляції, вдалося придушити поширення 97 відсотків вірусів і бактерій.

Міжнародна організація Texcell, що спеціалізується на вірусному тестуванні, провела двогодинне лабораторне випробування нової системи очищення повітря Jaguar Land Rover. З'ясувалося, що система ефективно бореться з поширенням COVID-19: виявлено інгібування більш 99,995 відсотка вірусу.

Стверджується, що нова технологія в десять разів ефективніше попередньої. «Для активного очищення повітря використовується висока напруга для створення трильйонів гідроксильних (OH) радикалів, укладених в наномолекул води, - пояснили в компанії. - OH-радикали руйнують білки вірусів і бактерій, допомагаючи придушити їх зростання. Таким же способом гідроксильні радикали нейтралізують дії алергенів, очищаючи повітря в салоні і створюючи більш чисте середовище».

В даний час в електрокарі Jaguar I-Pace і позашляховиках лінійки Land Rover (Discovery і Range Rover Evoque) використовується технологія попереднього покоління і система фільтрації PM2,5 (бореться з мілкими частинками розміром до 2,5 мікрометра). Також доступна інноваційна функція попереднього кондиціонування, яку можна запустити віддалено. Терміни впровадження системи очищення повітря нового покоління автовиробник поки не називає.