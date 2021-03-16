Новая климатическая установка убивает до 97 процентов вирусов и бактерий. В том числе COVID-19.

Компания Jaguar Land Rover поделилась подробностями о новой системе очистки воздуха, которая в будущем появится на серийных автомобилях.

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В ходе испытаний было установлено, что технология препятствует распространению в салоне 97 процентов вирусов и бактерий и защищает от коронавируса SARS-CoV-2, разносчика инфекции COVID-19.

В прототипе системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) применяется технология Panasonic nanoe: она нейтрализует действие вредных частиц, что позволит улучшить качество воздуха. В ходе 30-минутного лабораторного теста с использованием герметичной камеры, разработанной для имитации вентиляции салона автомобиля в режиме рециркуляции, удалось подавить распространение 97 процентов вирусов и бактерий.

Международная организация Texcell, который специализируется на вирусном тестировании, провела двухчасовое лабораторное испытание новой системы очистки воздуха Jaguar Land Rover. Выяснилось, что система эффективно борется с распространением COVID-19: выявлено ингибирование более 99,995 процента вируса.

Утверждается, что новая технология в десять раз эффективнее предыдущей. «Для активного очищения воздуха используется высокое напряжение для создания триллионов гидроксильных (OH) радикалов, заключенных в наномолекул воды, – пояснили в компании. – OH-радикалы разрушают белки вирусов и бактерий, помогая подавить их рост. Таким же способом гидроксильные радикалы нейтрализуют действия аллергенов, очищая воздух в салоне и создавая более чистую среду».

В настоящее время в электрокаре Jaguar I-Pace и внедорожниках линейки Land Rover (Discovery и Range Rover Evoque) используется технология предыдущего поколения и система фильтрации PM2,5 (борется с мелкими частицами размером до 2,5 микрометра). Также доступна инновационная функция предварительного кондиционирования, которую можно запустить удаленно. Сроки внедрения системы очистки воздуха нового поколения автопроизводитель пока не называет.