В машине было 30 флаконов препарата.

Полиция города Плант Сити в штате Флорида расследует кражу автомобиля, в котором находилась вакцина против COVID-19 на сумму 10 000 долларов, сообщает Autoblog.

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Департамент полиции города Плент Сити заявил в четверг, что разыскивает мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля с 30 бутылочками внутри, который припарковался возле места вакцинации в городе, где собирают зимнюю клубнику во Флориде.

В отчете полицейского инцидента говорится, что серый Hyundai Accent был оставлен с работающим двигателем и разблокированной дверью. Его водитель работал в компании CDR Maguire – подрядчика, для плановой вакцинации и материально-технической поддержки, включая доставку вакцин из окружных департаментов здравоохранения в определенные места.

В заявлении компании говорится о том, что сотрудник принимал флаконы с вакциной от Департамента здравоохранения округа Хиллсборо в штате Тампа и должен был доставить их в Плант Сити на “Клубничный фестиваль”, но у входа в пункт доставки “была очередь, которая мешала его въезду”. Водитель вышел из машины, чтобы найти охранника, который позволил бы ему проехать мимо очереди, однако за это время автомобилем успел завладеть угонщик. Полиция сообщила новостям, что 21-летний водитель не считается подозреваемым.

“У нас нет причин считать, что вор знал, что флаконы находятся в машине”, – заявил представитель CDR Maguire изданию Autoblog, добавив, что компания уже обеспечила замену, а инцидент не привел к отмене вакцинации.