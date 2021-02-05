В машині було 30 флаконів препарату.

Поліція міста Плент Сіті у штаті Флорида розслідує крадіжку автомобіля, в якому знаходилась вакцина проти COVID-19 на суму 10 000 доларів, повідомляє Autoblog.

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Департамент поліції міста Плент Сіті заявив у четвер, що розшукує чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля з 30 флаконами всередині, який припаркувався біля місця вакцинації у місті, де збирають зимову полуницю у Флориді.

У звіті поліцейського інциденту йдеться, що сірий Hyundai Accent був залишений з працюючим двигуном і розблокуваними дверима. Його водій працював на компанію CDR Maguire – підрядника, для планової вакцинації та матеріально-технічної підтримки, включаючи доставку вакцин з окружних департаментів охорони здоров’я до певних місць.

У заяві компанії йдеться про те, що співробітник приймав флакони з вакциною від Департаменту охорони здоров'я округу Хіллсборо в штаті Тампа і мав доправити їх у Плент Сіті на “Полуничний фестиваль”, але біля входу в пункт доставки “була черга, яка заважала його в'їзду”. Водій вийшов з машини, щоб знайти охоронця, який дозволив йому проїхати повз чергу, однак за цей час автомобілем встиг заволодіти викрадач. Поліція повідомила новинам, що 21-річний водій не вважається підозрюваним.

“У нас немає причин вважати, що злодій знав, що флакони знаходяться в машині”, – заявив представник CDR Maguire виданню Autoblog, додавши, що компанія вже забезпечила заміну, а інцидент не призвів до скасування вакцинації.