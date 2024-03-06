Jaguar вдвічі скоротить модельний ряд у найближчі місяці. В компанії обіцяють, що клієнти бренду не відчуватимуть дефіциту машин.

Влітку 2024 року компанія Jaguar відмовиться від виробництва трьох моделей із шести. За словами керівника американського відділення британської марки Джо Еберхардта, у червні фахівці скоротять модельний ряд до трьох машин.

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При цьому з конвеєра сходитимуть виключно кросовери. У такому форматі виробник існуватиме близько року. Потім компанія розпочне продаж нових електромобілів.

Найближчим літом Jaguar перестане випускати седани XE та XF, а також купе та родстери F-Type. Таким чином, у модельному ряді компанії залишаться кросовери F-Pace, E-Pace та I-Pace. Незважаючи на скорочення асортименту, фахівці розраховують сформувати графік виробництва, який дозволить безперервно забезпечувати дилерські центри автомобілями.

Першою електричною моделлю Jaguar стане чотиридверний гран-турер, який займе флагманську позицію у лінійці бренду. Очікується, що електрокар зможе проїжджати без заряджання близько 700 кілометрів. Вартість батарейного Jaguar становитиме близько 120 000 доларів. Згодом компанія випустить ще два електрокросовери.

У жовтні компанія Jaguar випустила останній F-Type із двигуном внутрішнього згоряння. Прощальну модель представили в кузовах купе та кабріолет.