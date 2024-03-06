Jaguar вдвое сократит модельный ряд в ближайшие месяцы. В компании обещают, что клиенты бренда не будут испытывать дефицита машин.

Летом 2024 года компания Jaguar откажется от производства трех моделей из шести. По словам руководителя американского отделения британской марки Джо Эберхардта, в июне специалисты сократят модельный ряд до трех машин.

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При этом с конвейера будут сходить исключительно кроссоверы. В таком формате производитель будет существовать около года. Затем компания начнет продажи новых электромобилей.

Ближайшим летом Jaguar перестанет выпускать седаны XE и XF, а также купе и родстеры F-Type. Таким образом, в модельном ряду компании останутся кроссоверы F-Pace, E-Pace и I-Pace. Несмотря на сокращение ассортимента, специалисты рассчитывают сформировать график производства, который позволит непрерывно обеспечивать дилерские центры автомобилями.

Первой электрической моделью Jaguar станет четырехдверный гран-турер, который займет флагманскую позицию в линейке бренда. Ожидается, что электрокар сможет проезжать без подзарядки около 700 километров. Стоимость батарейного Jaguar составит около 120 000 долларов. Впоследствии компания выпустит еще два электрокроссовера.

В октябре компания Jaguar выпустила последний F-Type с двигателем внутреннего сгорания. Прощальную модель представили в кузовах купе и кабриолет.