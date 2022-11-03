На машину не встановили мінімальну ціну, тож торги почнуться з одного фунта.

Автомобіль JaguarX-Type Estate, що належав Королеві Єлизаветі II, буде проданий на аукціоні в кінці цього місяця.

Для королеви Єлизавета II Jaguar X-Type Estate придбали у 2009 році, він був другим автомобілем Її Величності після Land Rover Defender. Оскільки королева любила собак породи коргі, то цю машину пристосували для їх перевезень. В багажнику універсала зробили сітку та спеціальний захисний чохол.

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Зелений колір цього авто відомий як Emerald Fire, це фірмове забарвлення машин королівської сім’ї. X-Type проїхав менш як 75 000 миль, має записи про історію обслуговування.

Як і належить королівському авто, Jaguar X-Type має шкіряний салон Barley і ряд опцій: люк на даху, клімат-контроль та автоматичну коробку передач.

Потужність V6 об'ємом 2967 см3 становить 231 к.с. при 6800 об/хв, крутний момент – 244 Нм моменту. З ним X-Type розганяється з 0 до 100 км/год за 6,8 секунди і аж до максимальної швидкості 230 км/год.

Попередній власник придбав цю машину за 15 тисяч фунтів у 2016 році та спочатку навіть не знав, що вона з королівського автопарку. Автомобіль буде виставлений на торги на аукціоні Historics Auctioneers 26 листопада.