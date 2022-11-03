На машину не установили минимальную цену, так что торги начнутся с одного фунта.

Автомобиль JaguarX-Type Estate, принадлежавший Королеве Елизавете II, будет продан на аукционе в конце этого месяца.

Для королевы Елизавета II Jaguar X-Type Estate приобрели в 2009 году, он был вторым автомобилем Ее Величества после Land Rover Defender. Поскольку королева любила собак породы корги, эту машину приспособили для их перевозок. В багажнике универсала изготовили сетку и специальный защитный чехол.

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Зеленый цвет этого авто известен как Emerald Fire, это фирменная окраска машин королевской семьи. X-Type проехал менее 75 000 миль, имеет записи об истории обслуживания.

Как и положено королевскому авто, Jaguar X-Type имеет кожаный салон Barley и ряд опций: люк на крыше, климат-контроль и автоматическую коробку передач.

Мощность V6 объемом 2967 см 3 составляет 231 л.с. при 6800 об/мин, крутящий момент – 244 Нм момента. С ним X-Type разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды и вплоть до максимальной скорости 230 км/ч.

Предыдущий владелец приобрел машину за 15 тысяч фунтов в 2016 году и поначалу даже не знал, что она из королевского автопарка. Автомобиль будет выставлен на торги на аукционе Historics Auctioneers 26 ноября.