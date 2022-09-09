Монархія – старомодний тип облаштування держави. Але Королева Англії Єлізавета ІІ, з якою світ прощається цими днями, аж ніяк не цуралася технічного прогресу. І в її автопарку завжди були дуже гідні автомобілі.

Перший автомобіль у королівських стайнях (так-так, саме стайнях – гараж Букінгемського палацу і досі так називається) з’явилися у ще 1900 році. Тодішній принц Уельський (пізніше король Едуард VII) придбав Daimler на 6 кінських сил та у кузові фаетон ательє Hooper & Co.

Під час Другої світової війни тоді ще принцеса Єлизавета служила водієм санітарної вантажівки Austin K2/Y.

Відтоді британська компанія Daimler (не плутати з німецькою) на довгі роки стала придворним постачальником автомобілів для королівського двору. Разом з тим в офіційному королівському гаражі (у монархів є ще приватні автівки) прописувалися машини британських марок Bentley, Rolls-Royce, Land Rover, Range Rovers, Jaguar.

Майбутня королева Англії сама ремонтувала 3-тонну вантажівку. Машина брала на борт 10 поранених, водії відзначали важкий характер її коробки передач.

Цікаво, що списані автомобілі частково передавалися в музеї, частково – продавали, але після попереднього видалення королівської атрибутики та перефарбування з позбавленням королівської лівреї (бордовий royal claret).

Фото 1957 р, Віндзор. Королева везе своїх дітей принца Чарльза та принцесу Анну в розкішному седані Daimler.

Такі події, як списання королівських машин у відставку, трапляються нечасто, адже автомобілі служать консервативним монархам подовгу. Наприклад, одна з нині діючих офіційних королівських машин – Rolls-Royce Phantom VI випуску 1978 року. А в цілому на сьогодні у королівському автопарку три Rolls-Royce та два Bentley.

1992 р. Королева Англії за кермом суто британського автомобіля – позашляховика Land Rover Defender.

Закохані у свою королеву британці пишаються тим, що вона часто сама сідала за кермо автомобіля. Права Єлизавета отримала ще у військовій автошколі.

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