Монархия – старомодный тип обустройства государства. Но Королева Англии Елизавета II, с которой мир прощается в эти дни, отнюдь не сторонилась технического прогресса. И в ее автопарке всегда были достойные автомобили.

Первый автомобиль в королевских конюшнях (да-да, именно конюшнях – гараж Букингемского дворца до сих пор так называется) появились еще в 1900 году. Тогдашний принц Уэльский (позже король Эдуард VII) приобрел Daimler на 6 лошадиных сил и в кузове фаэтон ателье Hooper & Co.

Во время Второй мировой войны тогда еще принцесса Елизавета служила водителем санитарного грузовика Austin K2/Y.

С тех пор британская компания Daimler (не путать с немецкой) на долгие годы стала придворным поставщиком автомобилей для королевского двора. Вместе с тем в официальном королевском гараже (у монархов кроме того есть еще частные автомобили) прописывались машины британских марок Bentley, Rolls-Royce, Land Rover, Range Rover, Jaguar.

Будущая королева Англии сама ремонтировала 3-тонный грузовик. Машина брала на борт 10 раненых, водители отмечали тяжелый характер ее коробки передач.

Интересно, что списанные автомобили частично передавались в музеи, частично продавали, но только после предварительного удаления королевской атрибутики и перекраски с лишением королевской ливреи (бордовый royal claret).

Фото 1957 г., Виндзор. Королева увозит своих детей принца Чарльза и принцессу Анну в роскошном седане Daimler.

Но такие события, как списание королевских машин в отставку, случаются нечасто, ведь автомобили служат консервативным монархам подолгу. К примеру, одна из ныне действующих официальных королевских машин – Rolls-Royce Phantom VI был выпущен в 1978 году. А в целом на сегодняшний день в королевском автопарке три Rolls-Royce и два Bentley.

1992 г. Королева Англии за рулем чисто британского автомобиля – внедорожника Land Rover Defender.

Влюбленные в свою королеву британцы гордятся тем, что она часто сама садилась за руль автомобиля. Права Елизавета получила еще в военной автошколе.

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