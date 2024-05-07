Марка Jeep почне фарбувати пікапи Gladiator у яскраво-рожевий колір.

Йдеться про відтінок Tuscadero Pink, який вперше дебютував на позашляховиках Wrangler та швидко став хітом. Доплата за яскравий кузов складе 895 доларів.

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Колір Tuscadero Pink можна буде замовити тільки для деяких комплектацій (Sport, Mojave, Rubicon), хоча згодом гама може бути переглянута. Боси Jeep наголошують, що розширити гаму наважилися після ажіотажного попиту на рожеві Wrangler: у другому півріччі 2021-го яскраві всюдиходи розійшлися накладом 30 тисяч примірників.

Нестандартні кольори – частина плану популяризації бренду Jeep, адже останні п’ять років продажі у США неухильно падають, а новий бос марки вже пообіцяв переламати цю негативну тенденцію. З усім тим, знижувати ціни на продукцію ніхто не збирається: оновлений Gladiator подорожчав приблизно на 3000 доларів, хоча початкова комплектація стала значно багатшою.

Поки що рамний пікап пропонується з єдиним двигуном: перевіреним бензиновим 3,6-літровим V6 (289 к.с., 353 Нм). Однак у 2025 році лінійка поповниться довгоочікуваним гібридом Gladiator 4xe. А ось дизеля у всюдиходів Jeep більше не буде.