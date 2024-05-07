Марка Jeep начнет красить пикапы Gladiator в ярко-розовый цвет.

Речь идет об оттенке Tuscadero Pink, который впервые дебютировал на внедорожниках Wrangler и быстро стал хитом. Доплата за яркий кузов составит 895 долларов.

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Цвет Tuscadero Pink можно будет заказать только для некоторых комплектаций (Sport, Mojave, Rubicon), хотя впоследствии гамма может быть пересмотрена. Боссы Jeep подчеркивают, что расширить гамму решились после ажиотажного спроса на розовые Wrangler: во втором полугодии 2021-го яркие вездеходы разошлись тиражом 30 тысяч экземпляров.

Нестандартные цвета – часть плана популяризации бренда Jeep, ведь последние пять лет продажи в США неуклонно падают, а новый босс марки уже пообещал переломить эту негативную тенденцию. При всем при этом, снижать цены на продукцию никто не собирается: обновленный Gladiator подорожал примерно на 3000 долларов, хотя начальная комплектация стала значительно богаче.

Пока что рамный пикап предлагается с единственным двигателем: проверенным бензиновым 3,6-литровым V6 (289 л.с., 353 Нм). Однако в 2025 году линейка пополнится долгожданным гибридом Gladiator 4xe. А вот дизеля у вездеходов Jeep больше не будет.