Согласно сообщениям от источников, близких к Stellantis, компания Jeep планирует отказаться от 3,6-литрового двигателя V6 Pentastar в моделях Grand Cherokee и Crand Cherokee L.

Это означает, что со следующего модельного года, Grand Cherokee будет предлагаться исключительно с четырехцилиндровыми двигателями: с обычным бензиновым 2,0-литровым мотором с турбонаддувом, а также с его гибридной версией.

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Сейчас только Grand Cherokee можно приобрести в варианте 4xe, тогда как Grand Cherokee L предлагается исключительно с V6 и даже с V8 HEMI объемом 5,7 литра, который исчез из линейки двухрядной версии еще в 2021 году.

Инсайдеры Morap сообщают, что компания Jeep не намерена электрифицировать трехрядный Grand Cherokee L, а потому только двухрядный Grand Cherokee будет предлагаться в версии PHEV, ведь он имеет меньший вес.

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К тому же покупатели не потеряет в производительности, после отказа от V6. Обычный 2,0-литровый двигатель имеет больший крутящий момент, чем V6, тогда как его гибридная версия – имеет лучший показатель за HEMI.

Четырехцилиндровый двигатель имеет расход в 10,2 литра на 100 км. Grand Cherokee 4xe, может также преодолеть около 42 км на электричестве. В то же время Grand Cherokee с V6 имеет расходы на уровне 10,7 л/100 км, а Grand Cherokee L с HEMI – 13,8 л/100 км. Поэтому, двухлитровый двигатель также является более экономичным.