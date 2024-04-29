Электрическая версия внедорожника будет иметь запас хода до 600 км, съемные двери и отличную проходимость на бездорожье. По словам руководителя бренда Антонио Филосы, Jeep Recon появится в 2025 году и, вероятно, будет иметь также гибридную версию.

Внедорожник Jeep Recon дебютирует параллельно с кроссовером Wagoneer S, который будет ориентироваться как роскошный флагман. Обе новинки созданы на платформе STLA Large.

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Из-за замедления продаж электромобилей, компания Jeep презентовала версию электрического кроссовера Avenger с бензиновым двигателем. В ответ на вопрос журналистов, будут ли представлены новые Wagoneer S и Recon в версии с ДВС, руководитель Jeep ответил, что компания сосредоточена на производстве электрических версий.

Jeep Wagoneer S

Однако, он добавил, что Wagoneer S точно останется исключительно электрическим, тогда как Recon может получить гибридную версию. Однако, Филоса заявил, что компания только рассматривает такую возможность, поэтому, скорее всего, в Европе новый Recon дебютирует в электрической версии.

Руководитель Jeep подтвердил приверженность концерна Stellantis своей текущей стратегии электрификации, согласно которой к 2030 году на электромобили будет приходиться 100% продаж в Европе и 50% в США. Он также отметил важность других регионов, подчеркнув, что Бразилия, которая сосредотачивается на этаноловом топливе, является вторым крупнейшим рынком для Jeep после США.

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"Чтобы сохранить наши сильные стороны в этих регионах, нам нужно инвестировать в другие возможности, кроме электрических, и поскольку эти инвестиции уже есть, мы можем немедленно применить их. Но наша стратегия также предусматривает полностью электрическую линейку в Европе. Если политические лидеры Европы решат иначе, тогда нам нужно будет адаптироваться, и мы адаптируемся очень быстро" - сказал Антонио Филоса.