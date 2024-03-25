Традиция поклонников бренда Jeep собираться на пасхальное сафари недалеко от городка Моаб, штат Юта, существует уже более 50 лет. Встреча состоялась и в этом году. Это сафари стало 58 в истории бренда.

Компания Jeep предоставила команде дизайнеров возможность реализовать свои смелые концепции в жизнь в небольшом количестве. Таким образом, нынешнее сафари запомнилось четырьмя уникальными концепциями, которые, возможно, уже рассматриваются для производства.

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Концепция Jeep Vacationeer

Проект создан на базе Jeep Wagoneer как дань прошлым поколениям модели. Авто окрашено в специальную краску Willys Dispatcher, в салоне есть деревянные элементы, а обивка выполнена в стиле середины 70-х. Кузов имеет специальные расширения, чтобы скрыть 35-дюймовые грязевые шины BFGoodrich. Vacatineer оборудован двигателем Jeep "Hurricane" мощностью 510 л.с.

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Jeep Wrangler Low Down Concept

В 2009 году компания уже представила модель Jeep Lower 40, а нынешний вариант Wrangler Low Down Concept стал улучшенной версией той концепции, придерживаясь цели установки как можно больших шин без изменения подвески или повышения клиренса.

Автомобиль имеет все серийные детали подвески и трансмиссии от Wrangler, однако оборудован гигантскими шинами Krawler 42 x 14,5 R-20, установленных на 20-дюймовых колесах Beadlock. Как и модель Lower 40, Jeep Low Down базируется на современном 6,4-литровом V8 мощностью 475 л.с

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Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept

Gladiator Rubicon High Top создан как дань линейке пикапов J-серии 70-х годов. Автомобиль окрашен в коричневый цвет, а сиденья имеют кожу такого же цвета. Также авто оборудовали усиленным передним бампером, лебедками, подножками и системой ниш для хранения вещей в кузове.

Мощность поступает от надежного 3,6-литрового двигателя Pentastar V-6, который сочетается с восьми ступенчатой автоматической коробкой передач TorqueFlite. Также водитель имеет возможность настроить подвеску, ведь этот Gladiator имеет регулируемую подвеску AccuAir.

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Willys Dispatcher

На первый взгляд, кроме краски, Willys Dispatcher мало чем отличается от текущего Wrangler. Однако, авто имеет несколько дополнительных опций, в частности мосты Dana 50 и 36-дюймовые шины Traxion.

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Уникальные бамперы, плоские крылья и штампованная надпись "Willys" на капоте действительно создают ретро-атмосферу. Однако, в движение это авто приводит современная плагин-гибридная силовая установка с 2,0-литровым мотором, работающий с восьми ступенчатой автоматической коробкой передач.