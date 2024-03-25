Традиція шанувальників бренду Jeep збиратись гуртом на великоднє сафарі неподалік містечка Моаб, штат Юта, існує вже понад 50 років. Звісно, зустріч відбулась і цьогоріч. Це сафарі стало 58-им в історії бренду.

Компанія Jeep надала команді дизайнерів можливість реалізувати свої сміливі концепції в життя у невеликій кількості. Таким чином, цьогорічне сафарі запам’яталось чотирма унікальними концепціями, які, можливо, вже розглядаються для виробництва.

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Концепція Jeep Vacationeer

Проєкт створено на базі Jeep Wagoneer як данина минулим генераціям моделі. Авто пофарбовано в спеціальну фарбу Willys Dispatcher, в салоні є дерев’яні елементи, а оббивка виконана в стилі середини 70-х. Кузов має спеціальні розширення, аби приховати 35-дюймові грязьові шини BFGoodrich. Vacatineer обладнано двигуном Jeep «Hurricane» потужністю 510 к.с.

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Jeep Wrangler Low Down Concept

У 2009 році компанія вже презентувала модель Jeep Lower 40, а цьогорічний варіант Wrangler Low Down Concept став покращеною версією тієї концепції, дотримуючись мети встановлення якомога більших шин без зміни підвіски чи підвищення кліренсу.

Автомобіль має усі серійні деталі підвіски та трансмісії від Wrangler, проте обладнаний гігантськими шинами Krawler 42 x 14,5 R-20, встановлених на 20-дюймових колесах Beadlock. Як і модель Lower 40, Jeep Low Down базується на сучасному 6,4-літровому V8 потужністю 475 к.с

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Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept

Gladiator Rubicon High Top створений як данина лінійці пікапів J-серії 70-х років. Автомобіль пофарбовано в коричневий колір, а сидіння мають шкіру такого ж кольору. Також авто обладнали посиленим переднім бампером, лебідками, підніжками й системою ніш для зберігання речей в кузові.

Потужність надходить від надійного 3,6-літрового двигуна Pentastar V-6, який поєднується з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач TorqueFlite. Також водій має змогу налаштувати підвіску, адже цей Gladiator має регульовану підвіску AccuAir.

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Willys Dispatcher

На перший погляд, окрім фарби, Willys Dispatcher мало чим відрізняється від поточного Wrangler. Проте, авто має кілька додаткових опцій, зокрема мости Dana 50 та 36-дюймові шини Traxion.

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Унікальні бампери, плоскі крила та штампований напис «Willys» на капоті справді створюють ретро-атмосферу. Однак, у рух це авто приводить сучасна плагін-гібридна силова установка з 2,0-літровим мотором, що працює з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач.