Jeep Wrangler Final Edition отримав ліфт на пів дюйма у порівнянні зі звичайним Rubicon 392, акуратні наклейки на капоті та право похвалитися останнім V8 у модельному ряді.

Коли в 2020 році Jeep додав 6,4-літровий двигун Hemi V8 до модельного ряду Wrangler, це було потужно. Досягнення першої сотні приблизно за 4,5 секунди та 13-секундний час пробігу на чверті милі робили такий Wrangler бажаним для багатьох.

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Однак історія Wrangler з двигуном V8 завершиться випуском Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024 року під влучною назвою, якого буде виготовлено 3700 екземплярів. Майже всі — а точніше 3600 — залишаться в Північній Америці, 3300 призначено для Сполучених Штатів і 300 для Канади, залишаючи 100 Hemi Wrangler для решти світу.

Ті, хто підвищить значну початкову ціну в 101 890 доларів США, отримають той самий 6,4-літровий двигун V8 потужністю 470 кінських сил, що й попередні моделі Rubicon 392. Восьмиступенева автоматична коробка передач також така сама, і Jeep нагадує нам, що максимальний крутний момент досягається трохи вище холостого ходу, що ідеально підходить для тих, хто наважується взяти свій Wrangler у пригоди на бездоріжжі.

Є деякі оновлення, характерні для Final Edition, зокрема підвіска піднята на півдюйма. Слайдери, захисна решітка радіатора та лебідка також входять до стандартного спорядження, як і пакет шин Xtreme 35 із 17-дюймовими колесами. Візуально Rubicon 392 Final Edition впізнають за спеціальними наклейками на капоті та вентиляційних отворах крил. Усередині ви знайдете сидіння, оздоблені чорною шкірою Nappa з золотими вставками. Спеціальний значок ідентифікує це як комплектацію Final Edition.

Якщо ви замовите стандартний Rubicon 392 на 2024 рік, Jeep каже, що ви все одно отримаєте пакет шин Xtreme 35 у стандартній комплектації, а також передні сидіння з електропідігрівом та рухом у 12 напрямках, кермо з підігрівом і передню позашляхову камеру. Швидка перевірка конфігуратора Jeep повідомляє нам, що звичайний Wrangler Rubicon 392 2024 року коштує 93 440 доларів США в базовій комплектації — трохи менше, ніж Final Edition, але все одно не мало.

Виробництво останнього джипа V8 розпочнеться навесні 2024 року. Прийом замовлень уже відкрито, хоча терміни початку поставок не визначені. Але це не буде останній автомобіль з Hemi. Ця відзнака повинна припасти на Dodge Durango, який зараз завершує свій випуск V8 серією моделей Last Call.