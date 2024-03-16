Мова йде про різниці цін на американських страхових аукціонах з січня 2022 по лютий 2024 року.

У січні та лютому 2024 року аукціони на Copart та IAAI за Jeep Grand Cherokee четвертого покоління закінчуються на позначці всього 7335 доларів США. Таку інформацію оприлюднив сервіс статистики американських автоаукціонів AutoAstat.

Ще два роки автомобілі цього покоління 2016-2022 років коштували майже вдвічі дорожче – близько 13 тисяч доларів.

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Зниження ціни викликано збільшенням пропозицій на аукціонах. У 2022 році авторинок США ще відчував вплив ковіду, коли попит на вживані автомобілі значно виріс, а пропозиція – впала.

Наразі ситуація вже повністю відновилась, а кількість пропозицій на страхових аукціонах постійно зростає. Зокрема, у період 26 лютого – 3 березня 2024 року на аукціоні Copart було виставлено 119,5 тисяч транспортних засобів, а продано 76,1 тисячу. Через інший страховий аукціон, IAAI, викуплено 40,1 тисяча машин з пропозицією у 76,7 тисяч.

Jeep Grand Cherokee четвертого покоління було представлено в 2009 році на автосалоні в Нью-Йорку, а в 2013 році його було оновлено. У 2014 модельному році Grand Cherokee отримав більше оновлень щодо характеристик на дорозі та поза ними.

Зовні 2013 Grand Cherokee продемонстрував інший дизайн фар і переднього бампера. Версія Trailhawk отримала додаткові щитки днища і підвищений кліренс. Завдяки новому комплекту коліс і позашляхових шин Trailhawk був готовий долати серйозні позашляхові траси. Були встановлені постійні фаркопи спереду і ззаду, а пневматична підвіска збільшила дорожній просвіт до 28 см.

Grand Cherokee пропонувався з новим 3,0-літровим турбодизелем V6, який доповнював 3,6- та 5,7-літрові агрегати. Усі версії стандартно комплектувалися 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач від ZF.

Зазвичай на аукціонах Copart та IAAI продають автобілі після ДТП, повеней чи викрадень. Тому їх потрібно не лише доставити в Україну та розмитнити, але й відновити. Зазвичай вартість ремонту в Україні набагато нижча, ніж у США, тому бізнес з пригону автомобілів зі США дуже популярний в нашій країні.

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