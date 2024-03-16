Речь идет о разнице цен на американских страховых аукционах с января 2022 по февраль 2024 года.

В январе и феврале 2024 года аукционы на Copart и IAAI за Jeep Grand Cherokee четвертого поколения заканчиваются на отметке всего 7335 долларов США. Такую информацию обнародовал сервис статистики американских автоаукционов AutoAstat.

Еще два года автомобили этого поколения 2016-2022 годов стоили почти вдвое дороже – около 13 тысяч долларов.

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Снижение цены вызвано увеличением предложений на аукционах. В 2022 году авторынок США еще испытывал влияние ковида, когда спрос на подержанные автомобили значительно вырос, а предложение – упало.

Сейчас ситуация уже полностью восстановилась, а количество предложений на страховых аукционах постоянно растет. В частности, в период 26 февраля – 3 марта 2024 года на аукционе Copart было выставлено 119,5 тысяч транспортных средств, а продано 76,1 тысячу. Через другой страховой аукцион, IAAI, выкуплено 40,1 тысяча машин с предложением в 76,7 тысяч.

Jeep Grand Cherokee четвертого поколения был представлен в 2009 году на автосалоне в Нью-Йорке, а в 2013 году он был обновлен. В 2014 модельном году Grand Cherokee получил больше обновлений относительно характеристик на дороге и вне их.

Внешне 2013 Grand Cherokee продемонстрировал другой дизайн фар и переднего бампера. Версия Trailhawk получила дополнительную защиту днища и повышенный клиренс. Благодаря новому комплекту колес и внедорожных шин Trailhawk был готов преодолевать серьезные внедорожные трассы. Были установлены постоянные фаркопы спереди и сзади, а пневматическая подвеска увеличила дорожный просвет до 28 см.

Grand Cherokee предлагался с новым 3,0-литровым турбодизелем V6, который дополнял 3,6- и 5,7-литровые агрегаты. Все версии стандартно комплектовались 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от ZF.

Обычно на аукционах Copart и IAAI продают автомобили после ДТП, наводнений или угонов. Поэтому их нужно не только доставить в Украину и растаможить, но и восстановить. Обычно стоимость ремонта в Украине гораздо ниже, чем в США, поэтому бизнес по пригону автомобилей из США очень популярен в нашей стране.

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