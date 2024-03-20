Jeep Wrangler Final Edition получил лифт на полдюйма по сравнению с обычным Rubicon 392, аккуратные наклейки на капоте и право похвастаться последним V8 в модельном ряду.

Когда Jeep добавил 6,4-литровый Hemi V8 в модельный ряд Wrangler еще в 2020 году, это было мощно. Достижение первой сотни примерно за 4,5 секунды и 13-секундное время пробега на четверти мили делали такой Wrangler желанным для многих.

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История Wrangler с двигателем V8 завершится выпуском Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2024 года под метким названием, которого будет изготовлено 3700 экземпляров. Почти все - а точнее 3600 - останутся в Северной Америке, 3300 предназначено для Соединенных Штатов и 300 для Канады, оставляя 100 Hemi Wrangler для остального мира.

Те, кто повысит внушительную начальную цену в 101 890 долларов США, получат тот же 6,4-литровый двигатель V8 мощностью 470 лошадиных сил, что и предыдущие модели Rubicon 392. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач также такая же, и Jeep напоминает нам, что максимальный крутящий момент достигается чуть выше холостого хода, что идеально подходит для тех, кто решается взять свой Wrangler в приключения на бездорожье.

Есть некоторые обновления, характерные для Final Edition, в частности подвеска поднята на полдюйма. Слайдеры, защитная решетка радиатора и лебедка также входят в стандартное снаряжение, как и пакет шин Xtreme 35 с 17-дюймовыми колесами. Визуально Rubicon 392 Final Edition узнают по специальным наклейкам на капоте и вентиляционных отверстиях крыльев. Внутри вы найдете сиденья, украшенные черной кожей Nappa с золотыми вставками. Специальный значок идентифицирует это как комплектацию Final Edition.

Если вы закажете стандартный Rubicon 392 на 2024 год, Jeep говорит, что вы все равно получите пакет шин Xtreme 35 в стандартной комплектации, а также передние сиденья с электроподогревом и движением в 12 направлениях, руль с подогревом и переднюю внедорожную камеру. Быстрая проверка конфигуратора Jeep сообщает нам, что обычный Wrangler Rubicon 392 2024 года стоит 93 440 долларов США в базовой комплектации - немного меньше, чем Final Edition, но все равно не мало.

Производство последнего джипа V8 начнется весной 2024 года. Прием заказов уже открыт, хотя сроки начала поставок не определены. Но это не будет последний автомобиль с Hemi. Это отличие должно прийтись на Dodge Durango, который сейчас завершает свой выпуск V8 серией моделей Last Call.