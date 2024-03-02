Попри початок літа, Jeep вже готується до літа: на ринок вийде обмежений тираж двох спеціальних моделей пляжної тематики 2024 року, у тому числі з ексклюзивом.

Вперше в історії бренд вирішив застосувати видання Jeep Beach до пікапа. Модель Wrangler Jeep Beach буде випущена в кількості 500 екземплярів. Видання Gladiator Jeep Beach стане ще більш ексклюзивним, оскільки матиме тираж лише 250 одиниць.

Версія Gladiator Jeep Beach створена на основі моделі Willys і має жорсткий дах у колір кузова, жорстку обшивку стелі, відкидну кришку Sunrider, обшивку дивана з напиленням і характерні наклейки Jeep Beach.

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Для полегшення ходи по піску його забезпечили 32-дюймовими шинами для бруду, сталевими рейками, заднім блокуванням диференціала та режимом Off-Road+.

У салоні пасажири зможуть насолоджуватися шкіряними сидіннями Mopar Katzkin з вишитим логотипом Jeep Beach, а також 12,3-дюймовим сенсорним екраном. Перелік передового обладнання безпеки включає адаптивний круїз-контроль, попередження про лобове зіткнення, а також систему буксирування причепа та програмовану систему.

Вартість машини в пакеті самовивозу починається від 52 390 доларів США. В цінник вже включено плату за адресне призначення у розмірі 1 895 доларів США.

Wrangler Jeep Beach також базується на комплектації Willys, хоча в даному випадку це гібридна версія. Він поставляється з подібним набором модифікацій. Відмінність в тому, що Wrangler отримує 33-дюймові всюдихідні шини замість 32-х, як у Gladiator.

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Жорсткий дах буде у кольорі кузова. Автомобіль отримав сталеві рейлінги, задній диференціал із блокуванням, режим Off-Road+, шкіряні сидіння Mopar Katzkin, 12,3-дюймовий сенсорний екран тощо.

Ціни на Jeep Wrangler Jeep Beach 2024 року починаються від 62 290 доларів.

Повідомляється, що обидві моделі будуть доступні в повному діапазоні кольорів фарби. Автовиробник також зазначає, що ці моделі були розроблені спеціально для вшанування Jeep Beach 2024: щорічна виставка для шанувальників бренду проходить у Дейтона-Біч, штат Флорида. Цьогоріч вона триватиме з 19 по 28 квітня.

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"Тиждень Jeep Beach у Дейтона-Біч, штат Флорида, є однією з найбільших подій для ентузіастів Jeep у США. Минулого року цей захід відвідали понад 225 000 шанувальників Jeep, прибуло понад 25 000 позашляховиків і пікапів Jeep. В нинішньому році програма й аудиторія будуть ще масштабнішими. Нові Jeep 4x4, готові до пляжу, замовлення вже відкриті", – сповістив глава бренду Jeep – Північна Америка Білл Пеффер.

Фото: Jeep