Легендарна прохідність Jeep тепер буде забезпечуватись новою гібридною технологією.

Бренд Jeep доповнив лінійку Avenger моделлю 4xe з повним приводом 4х4. В основі Jeep Avenger 4xe лежить інноваційна гібридна технологія 4xe.

Автомобіль поєднує в собі двигун внутрішнього згорання потужністю 100 кВт (136 к.с.) з двома електродвигунами по 21 кВт кожен, які відповідають за привод на обидві осі. Така установка забезпечує крутний момент до 1900 Нм на задніх колесах. А завдяки технології «power looping», Новий Jeep Avenger 4xe гарантує повний привод 4х4 та тягу на всіх колесах незалежно від стану заряду батареї, чим забезпечує безперебійне водіння у найскладніших умовах.

Також цікаво Jeep повернувся в Україну та приніс унікальну культуру спілкування

Крім того, нова система Avenger 48V Mild-Hybrid дозволяє рухатись в повністю електричному режимі на низьких швидкостях, що ідеально для пересування містом – під час паркування або у заторах. Така можливість реалізована завдяки поєднанню автоматичної 6-ступеневої коробки передач з подвійним зчепленням e-DCS6 і вбудованого електричного двигуна.

Таким чином кросовер Jeep Avenger тепер продається у версії електромобіля BEV, електрифікованого гібрида з повним чи переднім приводом чи традиційним бензиновим двигуном.





Замовлення на Новий Jeep Avenger 4xe будуть відкриті до кінця 2024 року.