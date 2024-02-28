Легендарная проходимость Jeep теперь будет обеспечивается новой гибридной технологией.

Бренд Jeep дополнил линейку Avenger моделью 4xe с полным приводом 4х4. В основе Jeep Avenger 4xe лежит инновационная гибридная технология 4xe.

Автомобиль сочетает в себе двигатель внутреннего сгорания мощностью 100 кВт (136 л.с.) с двумя электродвигателями по 21 кВт каждый, которые отвечают за привод на обе оси. Такая установка обеспечивает крутящий момент до 1900 Нм на задних колесах. А благодаря технологии "power looping", Новый Jeep Avenger 4xe гарантирует полный привод 4х4 и тягу на всех колесах независимо от состояния заряда батареи, чем обеспечивает бесперебойное вождение в самых сложных условиях.

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Кроме того, новая система Avenger 48V Mild-Hybrid позволяет двигаться в полностью электрическом режиме на низких скоростях, что идеально для передвижения по городу – во время парковки или в пробках. Такая возможность реализована благодаря сочетанию автоматической 6-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением e-DCS6 и встроенного электрического двигателя.

Таким образом кроссовер Jeep Avenger теперь продается в версии электромобиля BEV, электрифицированного гибрида с полным или передним приводом или традиционным бензиновым двигателем.





Заказы на Новый Jeep Avenger 4xe будут открыты до конца 2024 года.