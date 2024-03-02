Несмотря на начало лета, Jeep уже готовится к лету: на рынок выйдет ограниченный тираж двух специальных моделей пляжной тематики 2024 года, в том числе с эксклюзивом.

Впервые в истории бренд решил применить издание Jeep Beach к пикапу. Модель Wrangler Jeep Beach будет выпущена в количестве 500 экземпляров. Издание Gladiator Jeep Beach станет еще более эксклюзивным, поскольку будет иметь тираж всего 250 единиц.

Версия Gladiator Jeep Beach создана на основе модели Willys и имеет жесткую крышу в цвет кузова, жесткую обшивку потолка, откидную крышку Sunrider, обшивку дивана с напылением и характерные наклейки Jeep Beach.

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Для облегчения ходы по песку его снабдили 32-дюймовыми шинами для грязи, стальными рейками, задней блокировкой дифференциала и режимом Off-Road+.

В салоне пассажиры смогут наслаждаться кожаными сиденьями Mopar Katzkin с вышитым логотипом Jeep Beach, а также 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Перечень передового оборудования безопасности включает адаптивный круиз-контроль, предупреждения о лобовом столкновении, а также систему буксировки прицепа и программируемую систему.

Стоимость машины в пакете самовывоза начинается от 52 390 долларов США. В ценник уже включена плата за адресное назначение в размере 1 895 долларов США.

Wrangler Jeep Beach также базируется на комплектации Willys, хотя в данном случае это гибридная версия. Он поставляется с подобным набором модификаций. Отличие в том, что Wrangler получает 33-дюймовые вездеходные шины вместо 32-х, как у Gladiator.

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Жесткая крыша будет в цвете кузова. Автомобиль получил стальные рейлинги, задний дифференциал с блокировкой, режим Off-Road+, кожаные сиденья Mopar Katzkin, 12,3-дюймовый сенсорный экран и т.д.

Цены на Jeep Wrangler Jeep Beach 2024 года начинаются от 62 290 долларов.

Сообщается, что обе модели будут доступны в полном диапазоне цветов краски. Автопроизводитель также отмечает, что эти модели были разработаны специально для чествования Jeep Beach 2024: ежегодная выставка для поклонников бренда проходит в Дейтона-Бич, штат Флорида. В этом году она будет проходить с 19 по 28 апреля.

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"Неделя Jeep Beach в Дейтона-Бич, штат Флорида, является одним из крупнейших событий для энтузиастов Jeep в США. В прошлом году это мероприятие посетили более 225 000 поклонников Jeep, прибыло более 25 000 внедорожников и пикапов Jeep. В нынешнем году программа и аудитория будут еще масштабнее. Новые Jeep 4x4, готовы к пляжу, заказы уже открыты", – сообщил глава бренда Jeep – Северная Америка Билл Пеффер.

Фото: Jeep