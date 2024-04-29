Електрична версія позашляховика матиме запас ходу до 600 км, знімні двері й чудову прохідність на бездоріжжі. За словами керівника бренду Антоніо Філоси, Jeep Recon з’явиться в 2025 році та, ймовірно, матиме також гібридну версію.

Позашляховик Jeep Recon дебютує паралельно з кросовером Wagoneer S, який буде орієнтуватись як розкішний флагман. Обидві новинки створені на платформі STLA Large.

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Через уповільнення продажів електромобілів, компанія Jeep презентувала версію електричного кросовера Avenger з бензиновим двигуном. У відповідь на питання журналістів, чи будуть презентовані нові Wagoneer S та Recon у версії з ДВЗ, керівник Jeep відповів, що компанія зосереджена на виробництві електричних версій.

Jeep Wagoneer S

Однак, він додав, що Wagoneer S точно залишиться виключно електричним, тоді як Recon може отримати гібридну версію. Проте, Філоса заявив, що компанія лише розглядає таку можливість, тому, скоріш за все, в Європі новий Recon дебютує у електричній версії.

Керівник Jeep підтвердив прихильність концерну Stellantis своїй поточній стратегії електрифікації, згідно з якою до 2030 року на електромобілі припадатиме 100% продажів у Європі й 50% у США. Він також відзначив важливість інших регіонів, підкресливши, що Бразилія, яка зосереджується на етаноловому паливі, є другим найбільшим ринком для Jeep після США.

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“Щоб зберегти наші сильні сторони в цих регіонах, нам потрібно інвестувати в інші можливості, крім електричних, і оскільки ці інвестиції вже є, ми можемо негайно застосувати їх. Але наша стратегія також передбачає повністю електричну лінійку в Європі. Якщо політичні лідери Європи вирішать інакше, тоді нам потрібно буде адаптуватися, і ми адаптуємось дуже швидко» - сказав Антоніо Філоса.