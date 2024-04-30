Згідно з повідомлень від джерел, близьких до Stellantis, компанія Jeep планує відмовитись від 3,6-літрового двигуна V6 Pentastar в моделях Grand Cherokee та Crand Cherokee L.

Це означає, що з наступного модельного року, Grand Cherokee пропонуватиметься виключно з чотирициліндровими двигунами: зі звичайним бензиновим 2,0-літровим мотором з турбонаддувом, а також з його гібридною версією.

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Наразі лише Grand Cherokee можна придбати у варіанті 4xe, тоді як Grand Cherokee L пропонується виключно з V6 та навіть з V8 HEMI об’ємом 5,7 літра, який зник з лінійки дворядної версії ще в 2021 році.

Інсайдери Morap повідомляють, що компанія Jeep не має намірів електрифікувати трирядний Grand Cherokee L, а тому тільки дворядний Grand Cherokee пропонуватиметься у версії PHEV, адже він має меншу вагу.

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До того ж покупці не втратить у продуктивності, після відмови від V6. Звичайний 2,0-літровий двигун має більший крутний момент, ніж V6, тоді як його гібридна версія – має кращий показник за HEMI.

Чотирициліндровий двигун має витрату в 10,2 літри на 100 км. Grand Cherokee 4xe, може також подолати близько 42 км на електриці. Водночас Grand Cherokee з V6 має витрати на рівні 10,7 л/100 км, а Grand Cherokee L з HEMI – 13,8 л/100 км. Тому, дволітровий двигун також є економічнішим.