Фотографії електричного Jeep Wagoneer S, були помилково опубліковані. Згодом їх видалили з мережі.

Особа, яка займається обліковими записами автовиробника в соціальних мережах, зробила помилку, випадково опублікувавши фотографії першого електромобіля. Невдовзі вони були видалені, але хтось швидко діяв і завантажив зображення, перш ніж вони зникли з Facebook.

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Люди з Mopar Insiders отримали ці фотографії Wagoneer S від одного зі своїх читачів. Здається, це яскраве зображення однойменного концепту 2022 року, і, наважимося сказати, він чимось схожий з Range Rover Velar.

Jeep має намір продавати Wagoneer S лише як електромобіль. В США з’явиться цей позашляховик з нульовим рівнем викидів цієї осені. Він не буде ексклюзивним для Північної Америки, оскільки інші ринки також отримують його. У США він буде продаватись разом з бензиновими Wagoneer і Grand Wagoneer, обидва з яких додатково пропонуються з подовженою колісною базою.

Wagoneer S 2025 року буде продаватися з повним приводом у стандартній комплектації, тобто він матиме пару електродвигунів. Завдяки підтвердженій комбінованій потужності 600 кінських сил і, як ми можемо припустити, великому миттєвому крутному моменту, безшумний позашляховик розганяється до першої сотні з місця всього за три з половиною секунди.

Кілька днів тому материнська компанія Jeep Stellantis оприлюднила детальну інформацію про свою нову велику платформу STLA. Логіка підказує нам, що Wagoneer S збирається використовувати цю архітектуру, особливо тому, що автомобільний конгломерат стверджує, що перші моделі мають вийти у 2024 році. Насправді, в ньому прямо сказано, що Jeep і Dodge будуть лідерами, і ці початкові моделі будуть спочатку буде запущені в Північній Америці. Вісім електромобілів п’яти брендів планують вийти на ринок до 2026 року.