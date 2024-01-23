Фотографии электрического Jeep Wagoneer S, были ошибочно опубликованы. Впоследствии их удалили из сети.

Лицо, которое занимается учетными записями автопроизводителя в социальных сетях, совершило ошибку, случайно опубликовав фотографии первого электромобиля. Вскоре они были удалены, но кто-то быстро действовал и загрузил изображения, прежде чем они исчезли из Facebook.

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Люди из Mopar Insiders получили эти фотографии Wagoneer S от одного из своих читателей. Кажется, это яркое изображение одноименного концепта 2022 года, и, осмелимся сказать, он чем-то схож с Range Rover Velar.

Jeep намерен продавать Wagoneer S только как электромобиль. В США этот внедорожник с нулевым уровнем выбросов появится этой осенью. Он не будет эксклюзивным для Северной Америки, поскольку другие рынки также получат его. В США он будет продаваться вместе с бензиновыми Wagoneer и Grand Wagoneer, оба из которых дополнительно предлагаются с удлиненной колесной базой.

Wagoneer S 2025 года будет продаваться с полным приводом в стандартной комплектации, то есть он будет иметь пару электродвигателей. Благодаря подтвержденной комбинированной мощности 600 лошадиных сил и, как мы можем предположить, большому мгновенному крутящему моменту, бесшумный внедорожник разгоняется до первой сотни с места всего за три с половиной секунды.

Несколько дней назад материнская компания Jeep Stellantis обнародовала подробную информацию о своей новой большой платформе STLA. Логика подсказывает нам, что Wagoneer S собирается использовать эту архитектуру, особенно потому, что автомобильный конгломерат утверждает, что первые модели должны выйти в 2024 году. На самом деле, в нем прямо сказано, что Jeep и Dodge будут лидерами, и эти начальные модели будут сначала будет запущены в Северной Америке. Восемь электромобилей пяти брендов планируют выйти на рынок до 2026 года.