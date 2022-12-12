Це закриття стало наслідком паніки навколо короновірусу, дефіциту напівпровідників і витрат на розробку для переходу на електрифікацію.

Stellantis планує призупинити діяльність заводу Jeep у Сполучених Штатах, посилаючись на труднощі через пандемію та зростання витрат, пов’язаних із переходом на електрику.

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Виробництво на складальному майданчику Belvidere в Іллінойсі, де виготовляються позашляховики Jeep Cherokee, буде припинено 28 лютого, повідомила компанія в п'ятницю в повідомленні, надісланому AFP.

Близько 1350 працівників заводу будуть звільнені. Компанія, яка розглядає інші способи використання виробничого майданчику, «працюватиме над тим, щоб працевлаштувати працівників на штатні посади, як тільки вони з’являться».

«На нашу галузь вплинуло безліч факторів, таких як пандемія “Covid-19” і глобальний дефіцит напівпровідників, але найбільш серйозною проблемою є зростання витрат, пов’язаних з електрифікацією автомобільного ринку», – кажуть у Стеллантіс.