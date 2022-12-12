Это закрытие явилось следствием паники вокруг короновируса, дефицита полупроводников и затрат на разработку для перехода на электрификацию.

Stellantis планирует приостановить деятельность завода Jeep в Соединенных Штатах, ссылаясь на трудности из-за пандемии и роста расходов, связанных с переходом на электричество.

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Производство на сборочной площадке Belvidere в Иллинойсе, где производятся внедорожники Jeep Cherokee, будет приостановлено 28 февраля, сообщила компания в пятницу в сообщении, направленном AFP.

Около 1350 работников завода будут уволены. Компания, рассматривающая другие способы использования производственной площадки, будет «работать над тем, чтобы трудоустроить неопределенных работников на штатные должности, как только они появятся».

"На нашу отрасль повлияло множество факторов, таких как пандемия Covid-19 и глобальный дефицит полупроводников, но наиболее серьезной проблемой является рост затрат, связанных с электрификацией автомобильного рынка", - говорят в Стеллантис.