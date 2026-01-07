Де заховав ухилянта водій MAN TGX

Як йдеться у матеріалах справи, у жовтні 2025 року водій міжнародного рейсу "намагався вивезти у Республіку Польща через пункт пропуску "Ягодин" 46-річного громадянина, сховавши його в кабіні вантажного автомобіля". Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

З фото видно, що це був магістральний тягач MAN TGX 18.510 4x2 з тривісним напівпричепом. В доволі просторій кабіні є достатньо місяця для водія та пасажира. Позаду крісел розміщено стандартну спальну зонe з двома ліжками купейного типу.

Читайте також На Волині зі старого ЗІЛ-130 зробили тюнінгову версію: відео

Сховати там дорослу людину практично неможливо. Чим керувався 32-річний водій, коли узявся переправити через кордон 46-річного ухилянта, не дуже зрозуміло. Однак факт скоєного вчинку інспектори пункту пропуску "Ягодин" 6-го прикордонного загону Держприкордонслужби підтвердили.

Кабіна простора, але "фокус зі схованкою" не вдався: намагання нелегального перетину кордону припинили прикордонники. Фото: прокуратура Волині

Прокурори кваліфікували дії 32-річного водія як вчинення незаконного переправлення особи через державний кордон (ч.1 ст. 332 КК України).

У Кримінальному кодексі за подібне порушення у цій частині статті передбачено покарання у вигляді "позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".