Где спрятал уклониста водитель MAN TGX

Как говорится в материалах дела, в октябре 2025 года водитель международного рейса "пытался вывезти в Республику Польша через пункт пропуска "Ягодин" 46-летнего гражданина, спрятав его в кабине грузового автомобиля". Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

С фото видно, что это был магистральный тягач MAN TGX 18.510 4x2 с трехосным полуприцепом. В довольно просторной кабине есть достаточно месяца для водителя и пассажира. Позади кресел размещена стандартная спальная зона с двумя кроватями купейного типа.

Читайте также На Волыни из старого ЗИЛ-130 сделали тюнинговую версию: видео

Спрятать там на виду взрослого человека практически невозможно. Чем руководствовался 32-летний водитель, когда взялся переправить через границу 46-летнего уклониста, не очень понятно. Однако факт совершенного поступка инспекторы пункта пропуска "Ягодин" 6-го пограничного отряда Госпогранслужбы подтвердили.

Кабина просторная, но "фокус с тайником" не удался: попытки нелегального пересечения границы пресекли пограничники. Фото: прокуратура Волыни

Прокуроры квалифицировали действия 32-летнего водителя как совершение незаконной переправки лица через государственную границу (ч.1 ст. 332 УК Украины).

В Уголовном кодексе за подобное нарушение в этой части статьи предусмотрено наказание в виде "лишения свободы на срок от трех до пяти лет".