Відповідну постанову було прийнято на засіданні Кабміну. Прийняли її без обговорення.

Згідно з постановою, люди на інвалідних візках мають право рухатися тротуарами, пішохідними чи велосипедними шляхами зі швидкістю пішохода, а також рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

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Крім цього, вони мають право на перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах.

Також люди на кріслах-колясках мають право переміщатися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі дороги, поворот наліво і розворот дозволяється на дорогах з однією смугою і без трамвайної колії посередині.

Також люди на кріслах-колясках зобов'язані використовувати технічно справні та належним чином оснащені крісла-коляски, не перевозити пасажирів і вантажі, що заважають керуванню.

Крім цього, вони зобов'язані оснащувати крісла-коляски світловідбиваючими пристроями, а в нічний час - зовнішніми світловими приладами.