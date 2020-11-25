Зміни, нещодавно внесені Кабміном в Правила дорожнього руху вже вступили в силу.

Набрали чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

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Для водіїв та пасажирів:

Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати.

Не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Для велосипедистів:

Велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

Для пішоходів:

Тепер пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

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У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Це зазначено в п.4.4 ПДР України.