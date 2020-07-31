Швидкість, з якою пересуваються кортежі Президента України важко назвати безпечними.

Схоже, прецедент з кортежом свого попередника, який збив літнього чоловіка на пішохідному переході біля Верховної Ради нічому не навчив охорону глави держави.

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Президент України Володимир Зеленський, перед другим туром виборів в квітні 2019 року обіцяв у разі перемоги перенести офіс з Банкової в місце, де немає пробок, відмовитися від великих кортежів і не перекривати дороги.

Порушення президентським кортежем, як і раніше пересуваються з поліцейським авто з увімкненими проблисковими маячками та ігнорує ПДР, зафіксували журналісти «Схем». У розслідуванні відзначається, що главу держави супроводжують близько шести машин (хоча сам Зеленський говорив про двох-трьох автомобілях).

Журналісти зафіксували, як супровід Зеленського не тільки перевищував допустиму швидкість руху, а й порушував інші правила, зокрема, розвертався в заборонених місцях і перетинав подвійну осьову. При цьому, як стверджують журналісти, ПДР порушувалися не тоді, коли мова йшла про важливу зустріч, а й в повсякденних ситуаціях.

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Зокрема, 10 червня знімальна група «Схем» помітили на Новообухівській трасі в Київській області кортеж Зеленського, який рухався в напрямку заміської резиденції в Іванковичах. Радар журналістів показав швидкість руху - 148 кілометрів на годину при допустимих 90 кілометрів на годину.