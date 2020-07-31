Скорость, с которой передвигаются кортежи Президента Украины, трудно назвать безопасной.

Похоже, прецедент с кортежем своего предшественника, который сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе возле Верховной Рады, ничему не научил охрану главы государства.

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Президент Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов в апреле 2019 года обещал в случае победы перенести офис с Банковой в место, где нет пробок, отказаться от больших кортежей и не перекрывать дороги.

Нарушения президентским кортежем, который по-прежнему передвигается с полицейским авто с включенными проблесковыми маячками и игнорирует ПДД, зафиксировали журналисты “Схем”. В расследовании отмечается, что главу государства сопровождают около шести машин (хотя сам Зеленский говорил о двух-трех автомобилях).

Журналисты зафиксировали, как сопровождение Зеленского не только превышало допустимую скорость движения, но и нарушало другие правила, в частности, разворачивалось в запрещенных местах и ​​пересекало двойную сплошную. При этом, как утверждают журналисты, ПДД нарушались не тогда, когда речь шла о важной встрече, но и в повседневных ситуациях.

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В частности, 10 июня съемочная группа “Схем” заметили на Новообуховской трассе в Киевской области кортеж Зеленского, который двигался в направлении загородной резиденции в Иванковичах. Радар журналистов показал скорость движения – 148 километров в час при допустимых 90 километрах в час.