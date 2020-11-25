Изменения, недавно внесенные Кабмином в Правила дорожного движения уже вступили в силу.

Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

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Для водителей и пассажиров:

Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать.

Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Для велосипедистов:

Велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Для пешеходов:

Теперь пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

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В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) или быть в одежде со световозвращающими элементами. Это указано в п. 4.4 ПДД Украины.