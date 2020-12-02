Соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина. Приняли его без обсуждения.

Согласно постановлению, люди на инвалидных колясках имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорогам со скоростью пешехода, а также двигаться по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

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Кроме этого, они имеют право на пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам.

Также люди на креслах-колясках имеют право перемещаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе дороги, поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой и без трамвайного пути посередине.

Также люди на креслах-колясках должны использовать технически исправные и надлежащим образом оснащенные кресла-коляски, не перевозить пассажиров и грузы, мешающие управлению.

Кроме этого, они обязаны оснащать кресла-коляски светоотражающими устройствами, а в ночное время – внешними световыми приборами.